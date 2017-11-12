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В стране и мире | Финский правозащитник рассказал об изъятии дочери у россиянки

12.11.2017|10:44
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Власти Финляндии изъяли дочь у гражданки России Елены Смоленчук. Об этом сообщил финский правозащитник Йохан Бекман, передает ТАСС.

По его словам, женщина уже длительное время проживает в городке Рякюля вместе с мужем-финном. У пары две дочери девяти и 12 лет. «Семейного конфликта нет. Старшую дочь изъяли из школы в конце сентября и уже передали в приемную семью, потому что мама ее якобы "шлепнула футболкой"», — говорится в заявлении правозащитника.

Бекман отметил, что женщина просит помощи у российских властей и журналистов. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

Ранее в ноябре правозащитник рассказал, что осенью 2015 года финские власти забрали двух дочерей у гражданки России Светланы Роц. Дети проживают в Финляндии по визе. Основанием для изъятия, по его словам, было утверждение, что мать может вывезти их в Россию.

13 октября сообщалось о возвращении из Финляндии к отцу в Россию троих детей россиянки Виктории Медведевой. Ранее финские власти поместили их в приют из-за насилия со стороны матери. По словам Бекмана, соцслужбы действовали «без суда и следствия и без объективных причин».

Источник — lenta.ru
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