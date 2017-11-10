10.11.2017 | 18:12

Активистов «Альянса защитников животных» Юрия Корецких, Екатерину Кыштымову и Веру Степанову, объявивших 7 ноября о бессрочной голодовке около здания Госдумы, задержали сотрудники полиции. В отделение увезли и собаку активистов. Об этом сообщается в Instagram движения.

По данным «ОВД-Инфо», пикетчиков задержали за проведение несогласованной акции, так как рядом с ними стояли плакаты, повернутые, впрочем, надписями к стене. Акция продолжалась круглосуточно: зоозащитники ничего не ели и пили горячую воду. Согласно части 5 статьи 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга, демонстрации или пикетирования») им грозит штраф от 10 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что активисты потребовали принять законопроект «Об ответственном обращении с животными». По их словам, депутаты нарушили свое обещание принять закон в осенней сессии. Но реакции на манифестации от парламентариев не было: из депутатов требование зоозащитников поддержал только бывший руководитель рабочей группы по законопроекту о защите животных Олег Лебедев. В повестке нижней палаты парламента на ноябрь нет обсуждения документа.