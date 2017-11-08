Пензенское информационное агентство|18+|Среда|8 ноя 2017|18:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
+2oC
Завтра | Ясно |
  68.70  |  $  59.25
 

В стране и мире | В России отказались от «айфона на колесах»

08.11.2017|17:00
Печать

Российский трамвай R1, который был прозван «айфоном на колесах» за свой инновационный дизайн, не выйдет в серийное производство. Об этом в среду, 8 ноября, сообщил ТАСС директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко.

«Трамвай R1, безусловно, очень красивый. Мне очень интересен промышленный дизайн, я помогаю ему развиваться в России, но у нас есть серьезная проблема разрыва между дизайнерами и производителями. Также получилось и с этим проектом. Трамвай R1 всем понравился, вызвал, как сейчас модно говорить, хайп. Но он не вышел и не выйдет на рынок», — заявил Бровко.

По его словам, это связано в первую очередь с тем, что для вагонов по-прежнему нет ходовой части. Кроме того, сложности возникнут и при необходимости ремонта R1. «Если в него кто-то врежется, то совершенно непонятно, как заказывать запчасти и сколько придется их ждать», — пояснил Бровко.

При этом он отметил, что многие идеи, появившиеся при разработке R1, могут быть использованы в новом проекте «Уралвагонзавода», который будет презентован в конце этого года или в начале 2018-го.

Трамвай R1 был разработан предприятием «Уралтрансмаш» (входит в УВЗ) и опытно-конструкторским бюро «Атом». В 2014-м его представили на международной выставке «Иннопром». Кузов R1 изготовлен с применением композиционных материалов, также трамвай оснащен Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС-навигацией, семью HD-камерами видеонаблюдения, системой кондиционирования и антибактериальными поручнями. Ожидалось, что серийный образец будет выпущен в 2016 году.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!