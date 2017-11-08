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В стране и мире | Раскрыто содержимое корзинки от Сечина

08.11.2017|15:37
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Адвокат бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева Тимофей Гриднев рассказал, что именно было в корзинке, которую чиновнику передал глава «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом в среду, 8 ноября, сообщает РИА Новости.

«Корзинка с изделиями "мясной шар с зеленым перцем", "колбаски егерские", "колбаски по-польски", "салями" и иными мясными изделиями были уничтожены постановлением Басманного суда Москвы», — сказал Гриднев на очередном заседании суда по делу Улюкаева.

Суд в Москве 8 ноября продолжил рассмотрение дела бывшего министра, которого обвиняют в вымогательстве у «Роснефти» двух миллионов долларов. Прокурор принес на заседание коробку с деньгами, предположительно, полученными Улюкаевым в качестве взятки.

Как передавала «Медиазона», купюры выложили на стол в зале суда для осмотра. Сторона обвинения также попросила принести в зал суда сумку, в которой Улюкаев якобы получил два миллиона долларов. Прокурор спросил у бывшего министра, эту ли сумку он ставил в багажник автомобиля непосредственно перед задержанием 14 ноября 2016 года, Улюкаев отказался отвечать на этот вопрос.

Корзинка с колбасой фигурировала в обнародованном прокуратурой на одном из предыдущих судебных заседаний разговоре Сечина с Улюкаевым. Запись сделали вечером 14 ноября. Глава «Роснефти», в частности, в этой беседе говорил министру: «Корзиночку забирай». В разговоре ни разу не упоминаются деньги, делалось предположение, что «корзина с колбасой» — эвфемизм для взятки.

Однако позднее выяснилось, что «Корзинка от Иваныча» — традиционный подарок главы «Роснефти» Игоря Сечина партнерам по бизнесу и друзьям. Корзина проходила в деле как вещественное доказательство, ее уничтожили в мае 2017-го.

Источник — lenta.ru
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