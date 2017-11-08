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В стране и мире | Кемеровский фельдшер пробирался к пациенту девять часов по тайге

08.11.2017|11:00
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Фельдшер скорой помощи города Кемерово Алексей Жеглов девять часов пробирался к пострадавшему в отдаленную таежную деревню Медвежка и получил за это медаль «За честь и мужество». Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

Сообщение о несчастном случае со спутникового телефона поступило в больницу 12 октября в 17:55 по местному времени (13:55 мск). Пострадавший получил повреждение брюшной полости и не мог передвигаться самостоятельно.

Расстояние от областной столицы до деревни Медвежка составляет 102 километра. Однако добраться до нее, по данным региональных властей, можно только на транспорте повышенной проходимости, преодолев паромную переправу. В окрестностях деревни, находящейся в горной местности, отсутствует связь.

«Была сформирована бригада из двух сотрудников полиции и фельдшера отделения скорой медицинской помощи. С собой они взяли необходимый запас медикаментов, перевязочных средств, инфузионных растворов, специальные носилки», — уточнили в администрации.

Около 23:00 автомобиль скорой столкнулся с непреодолимым препятствием на таежной дороге. Оставшиеся 15 километров до населенного пункта медик и полицейские шли пешком и добрались в Медвежку к трем часам утра.

Жеглов оказал необходимую помощь пострадавшему и сопроводил его обратно до больницы. В результате его действий жизнь пациента была спасена.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.11.2017 11:36|

Это хорошо, что зимы пока нет, и морозов нет. Был бы январь, не дошли бы и сами ещё погибли.

Гость|08.11.2017 11:57|

СТРАННО ПРЕМЬЕР У НАС В ЛЮБУЮ ТОЧКУ НА ВЕРТОЛЁТЕ ЛЕТАЕТ ЧТО ОН ПО ТАЙГЕ ПОЙДЁТ ЧТО ЛИ !?И ВРОДЕ БЫ КАК БЫ НЕ СПАСАЕТ НИКОГО А ВЕРТОЛЁТ ПОЛОЖЕН ! МОЖЕТ БЕЖАТЬ ЗА ГРАНИЦУ СОБРАЛСЯ !?

Имя: Гость
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