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В стране и мире | Третьеклассница из Чечни получит iPhone X за лучшее стихотворение о Путине

06.11.2017|11:46
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Ученица третьего класса села Бено-Юрт Надтеречного района Чечни Хеда Ибахиева стала победительницей конкурса на лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине. В награду девочка получит iPhone X, рассказал глава республики Рамзан Кадыров в своем Instagram.

Конкурс был объявлен в честь Дня народного единства, ежегодно отмечаемого 4 ноября. «За сутки поступило более трех тысяч стихотворений. Участниками конкурса стали дети и пожилые люди, молодежь, известные представители всех слоев населения», — отметил Кадыров.

При этом глава Чечни подчеркнул, что Хеда участвовала в конкурсе не ради телефона, а чтобы «выразить любовь и уважение» к президенту.

Кадыров поздравил девочку с победой, а также ее учителей. Он выразил надежду, что смартфон поможет ей общаться с такими же одаренными детьми по всему миру. По словам Кадырова, Хеда Ибахиева уже знает четыре языка.

О своем решении подарить последнюю модель iPhone X победителю конкурса глава Чечни объявил 4 ноября.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.11.2017 12:03|

Поддержим "отечественного" производителя !!!

Гость|06.11.2017 12:22|

penzainform.ru писал(a):

не ради телефона, а чтобы «выразить любовь и уважение» к президенту.

Как же помним, помним, еще в детском садике задавали вопрос: а ты знаешь любимую песнь Сталина? И второй вопрос: знаешь ли любимую песнь Ленина. Как же знаем, веселые были песенки Сулико и Замучен тяжелой неволей.

Гость|06.11.2017 12:23|

Чего трем? трутни.

Гость|06.11.2017 12:30|

Чего надо, то и трём, чувак

Имя: Гость
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