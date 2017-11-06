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В стране и мире | Трамп объявил конец эры стратегического терпения к Северной Корее

06.11.2017|11:35
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Президент США Дональд Трамп заявил, что «эра стратегического терпения» по отношению к Северной Корее закончилась. Об этом он сказал во время визита в Японию, передает CNN.

«Некоторые считают мои слова чересчур сильными. Но посмотрите, что случилось за 25 лет мягких переговоров. Посмотрите, где мы теперь», — подчеркнул Трамп.

Глава государства добавил, что считает граждан КНДР «великими людьми», оказавшимися под «крайне репрессивным режимом». «Я надеюсь, у нас получится все разрешить. Так будет лучше для всех, и определенно будет лучше для Северной Кореи», — отметил он.

Как передает Reuters, Трамп и японский премьер Синдзо Абэ во время встречи договорились оказать на КНДР максимальное давление.

Отношения Вашингтона и Пхеньяна обострились после прошедших в Северной Корее испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. В сентябре Трамп пообещал разобраться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой». В ответ Северная Корея пригрозила нанести в неожиданный момент «невообразимый удар» по американской территории.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.11.2017 12:26|

Федя, я заказал ДИЧЬ!!!

Гость|06.11.2017 12:27|

Ыну респект, крутой парен. Пожалуй он не как Никита Сергеевич по столу каблуком стучать не станет и получат амеры по сусалам.

Имя: Гость
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