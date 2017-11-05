Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|5 ноя 2017|11:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  68.08  |  $  58.43
 

В стране и мире | В России изменились правила перевоза багажа и ручной клади в самолетах

05.11.2017|10:09
Печать

В России с 5 ноября изменились Федеральные авиационные правила в части провоза багажа и ручной клади в самолетах.

Авиакомпаниям теперь разрешено продавать невозвратные билеты, в которых для дополнительной экономии исключена норма бесплатного багажа. Тем не менее перевозчики по-прежнему обязаны предоставлять услугу бесплатной ручной клади при условии ее веса не более пяти килограммов на человека — ранее ограничение составляло 10 килограммов.

Также определен перечень того, что пассажир сможет бесплатно взять на борт сверх минимума. В него вошли рюкзак, дамская сумка или портфель, верхняя одежда, детское питание, детскую люльку или коляску, костыли, трости, лекарства, а также товары из магазинов беспошлинной торговли.

Минтранс рассчитывает, что перевозчики расширят свою тарифную сетку авиакомпаний, что повысит авиационную мобильность россиян.

4 октября стало известно, что 46 процентов российских туристов выразили готовность полностью отказаться от багажа и ручной клади ради экономии.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!