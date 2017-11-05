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В стране и мире | Депутат возмутился отсылками к СССР в новой форме сборной России

05.11.2017|15:15
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Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев возмутился отсылками к советскому прошлому в новой форме сборной России по футболу, в которой она выступит на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Слова депутата передает «Чемпионат.com».

«По опыту многих сборных заметно, что форма футболистов несет в себе оттенки национального флага, что подчеркивает их принадлежность к своей стране. Мы же продолжаем жить советским прошлым», — заявил Лебедев. Он также отметил, что это не первый вариант экипировки, похожий на формы советской сборной, в которой она выступала на победных турнирах.

«Если так хочется, чтобы напоминало ту самую форму, предлагаю написать на ней СССР. Но те победы — это история, хоть и приятная. У нас уже давно другая страна, другие футболисты и другой режим. Форма должна соответствовать национальному флагу. Может, тогда у наших футболистов появится больше патриотизма и любви к своей стране, и будет не так стыдно выходить на поле», — подчеркнул Лебедев.

Фотографии домашней формы сборной России были опубликованы 4 ноября. Экипировка выполнена в красном цвете — таком же, в каком команда выступала на Кубке конфедераций-2017.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.

Источник — lenta.ru
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