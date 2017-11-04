04.11.2017 | 12:51

Глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен (Bendevi Palandoken) призвал туристическую индустрию страны отказаться от системы «все включено». Об этом сообщает Travel Russian News.

По мнению эксперта, такой способ организации отдыха мешает туристам чаще выходить из отеля и тратить деньги в магазинах.

«Если мы ликвидируем систему „все включено“, туристы покинут отели и начнут чаще посещать достопримечательности, ходить по магазинам. Это позволит оживить ремесленный сектор и способствовать глобальным национальным целям», — подчеркнул Паландокен. По его словам, отрасль получает 81 процент доходов от иностранного туризма, при этом каждый отдыхающий в среднем оставляет в стране 570 долларов.

Глава Конфедерации обратил внимание на то, что система «все включено» наиболее выгодна туристам из России и Германии, так как позволяет приобретать туры по наиболее выгодной цене. Туристы, отдыхающие по такой системе, часто видят страну только по пути из аэропорта в отель и обратно, что снижает возможность получить информацию о природе и культуре Турции. Также Паландокен призвал активнее раздавать в аэропортах рекламные брошюры о способах отдыха в Турции.

Число российских туристов в Турции в первой половине 2017 года увеличилось почти в девять раз по сравнению с тем же периодом 2016-го. За январь - июнь более 1,6 миллиона россиян посетили Турцию.