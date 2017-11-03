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В стране и мире | Собчак запуталась в позиции по вопросу погребения Ленина

03.11.2017|17:07
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Телеведущая Ксения Собчак, вступившая в избирательную кампанию 2018 года, прокомментировала призыв главы Чечни Рамзана Кадырова убрать с Красной площади и захоронить тело Владимира Ленина. В своем Facebook она написала, что этот вопрос «на свободных выборах и референдумах должен решать российский народ, а не президент».

При этом 24 октября в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю Собчак заявила, что одним из трех первых ее решений в случае победы на выборах станет указ о том, чтобы убрать Ленина из мавзолея, поскольку «нахождение тела на главной площади Москвы —за гранью добра и зла, а Россия — не средневековая страна».

2 ноября Рамзан Кадыров заявил, что решение о захоронении Ленина должен принять президент России Владимир Путин. «Я лично убежден, что довольно глазеть на труп Ленина. И руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно и человечно», — пояснил он.

Как рассказал в начале августа лидер КПРФ Геннадий Зюганов, Путин заверил его, что Ленин и другие советские деятели не будут перезахоронены. По словам коммуниста, президент заявил: «Пока я здесь сижу, никакого варварства на Красной площади не будет».

Источник — lenta.ru
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