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В стране и мире | ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке

03.11.2017|16:28
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Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) подтвердила свою причастность к теракту в Нью-Йорке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на печатный орган экстремистов «Аль-Наба».

По утверждению ИГ, нападавший является «одним из солдат халифата». Других подробностей в заявлении не приводится.

31 октября находившийся за рулем арендованного грузовика 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов умышленно совершил наезд на пешеходов в Нью-Йорке, а также столкнулся со школьным автобусом, перевозившим детей-инвалидов. Выбежавший из салона мужчина со словами «Аллаху Акбар!» начал стрелять по людям. В результате погибли 8 человек, еще 15 пострадали.

Также удалось выяснить, что Саипов намеревался задавить еще больше людей, проследовав на Бруклинский мост. При этом он собирался вывесить флаги «Исламского государства» спереди и сзади грузовика, но побоялся это делать, поскольку мог привлечь к себе лишнее внимание.

2 ноября президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что выступает за смертную казнь террориста.

Источник — lenta.ru
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