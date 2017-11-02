02.11.2017 | 16:09

В Смоленске проверяют информацию об учительнице, которая якобы заклеила скотчем рот школьнику, разговаривавшему во время урока с одноклассником. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Об инциденте 30 октября сообщило издание Readovka. По информации портала, с заклеенным ртом второклассник провел полчаса. Кроме того, один из родителей рассказал изданию, что педагог «применяет физические наказания, называет детей дебилами и идиотами».

Как сказал глава Смоленска Владимир Соваренко, слова которого приводит пресс-служба мэрии, «подобное отношение педагогов к ученикам в школах недопустимо»: «Этот вопиющий случай должен быть проанализирован, а виновные - обязательно понести наказание».

В октябре в Петербурге учительница, написавшая на лбу ученика слово «дурак», получила тысячу рублей штрафа. Перед этим педагога уволили из школы.