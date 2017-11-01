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В стране и мире | Раскрыты подробности о личности террориста из Нью-Йорка

01.11.2017|12:05
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Предполагаемый террорист, совершивший наезд на пешеходов в Нью-Йорке, работал таксистом в Uber и был «очень добрым и дружелюбным парнем». Так его охарактеризовал 37-летний знакомый по имени Кобильон Маткаров, передает New York Post.

По его словам, с Сайфулло Саиповым они познакомились во Флориде около пяти лет назад: «Он был мне как младший брат, а на меня смотрел как на старшего».

Маткаров рассказал, что в июне этого года улетал из Нью-Йорка в Узбекистан вместе с женой и пятью детьми, и Саипов сразу согласился подвезти семью в аэропорт. Как сказал Маткаров, Саипов очень хорошо общался с его детьми, постоянно с ними играл. При этом Маткаров отметил, что когда его сын попросил у Сайфулло разрешения сфотографироваться с ним, тот категорически отказался, пояснив, что не любит это делать.

Саипов 31 октября, управляя арендованным грузовиком, совершил наезд на пешеходов, а также столкнулся со школьным автобусом, перевозившим детей-инвалидов. Выбежавший из салона мужчина со словами «Аллаху Акбар!» начал стрелять по людям. Погибли восемь человек, 15 пострадали.

Подозреваемого ранила и задержала полиция, он находится в больнице. На месте теракта найдено водительское удостоверение. По предварительным данным, Саипов приехал в США в 2010 году, последнее время он жил в городе Тампа, штат Флорида.

Источник — lenta.ru
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