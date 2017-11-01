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В стране и мире | Новосибирского школьника осудят за исправление двоек в электронном журнале

01.11.2017|12:50
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В Новосибирске завершено и передано в суд дело 16-летнего школьника, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Весной 2016 года ученик одной из гимназий Новосибирска с помощью компьютерной программы получил логин и пароль администратора электронного журнала класса, которыми поделился с приятелем. Тот, получив доступ к системе, в течение месяца следующего учебного года исправлял в нем плохие оценки на хорошие. Причем не только себе, но просившим об этом одноклассникам.

«В ноябре того же года преподаватели гимназии заметили внесенные в журнал изменения и сообщили об этом в полицию. После проведения проверка по данному факту было возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

В итоге подростку было предъявлено по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекшем ее модификацию»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

30 октября в российских школах прошел единый урок безопасности, посвященный кибербуллингу и мошенничеству в интернете. Подросткам рассказали о защите персональных данных и научили совершать покупки в онлайн-магазинах, анализировать достоверность информации в интернете.

Источник — lenta.ru
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