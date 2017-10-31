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В стране и мире | Раскрыты главные признаки супружеской измены

31.10.2017|11:36
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Управляющий директор австралийской компании Lipstick Investigations, специализирующейся на обнаружении супружеской неверности, Дэвид Кинг перечислил основные признаки того, что мужчина изменяет женщине, сообщает Daily Mail.

Как правило, мужчина, который изменяет женщине, начинает больше следить за собой, в частности, чаще бриться, меняет гардероб и парфюмерию. Такие супруги больше времени проводят со смартфоном, на который могут приходить необычные сообщения. Как правило, доступ к смартфону посторонним лицам блокируется паролем.

«Если люди виноваты, то они могут гневаться. Мужья часто используют такой прием, чтобы выйти из дома», — отмечает Кинг. По мнению эксперта, поведение неверных супругов в этом случае трудно назвать рациональным.

Также такие мужья чаще, чем ранее, задерживаются допоздна на работе или прогулках, находя для этого различные оправдания. Эксперт отмечает, что на измену супруга могут указать интернет-активность в социальных сетях или выписки с банковских карточек.

Компания, возглавляемая Кингом, который в течение 20 лет занимается обнаружением супружеской неверности, обычно использует наблюдение или слежку, осуществляемые, в частности, при помощи скрытых камер.

Источник — lenta.ru
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Гость|31.10.2017 11:42|

penzainform.ru писал(a):

начинает больше следить за собой, в частности, чаще бриться, меняет гардероб и парфюмерию.
Элементарное соблюдение гигиены

Гость|31.10.2017 11:45|

Какая измена, местные мужчики рады, хоть какая-нибудь деревня их усыновила.

Гость|31.10.2017 11:45|

Гость писал(a):

Элементарное соблюдение гигиены
Русскому не понять смысл сказанного.

Гость|31.10.2017 11:52|

У меня из фото поприличней только одно - свадебное, сидя, ростом и фигурой нескладушка, и там рожа от пива меньше опухшая.

Гость|31.10.2017 11:59|

Если девушка хорошая и верная , то мужик сам никогда не изменит

Гость|31.10.2017 12:00|

Этот Дэвид Кинг просто Капитан Очевидность ))

Гость|31.10.2017 12:01|

Гость писал(a):

Если девушка хорошая и верная ,
Когда же вы отучитесь, что это уже вообще ни разу не девушка, когда уже того, замужем или родила. Сорт другой.

Гость|31.10.2017 12:03|

Гость писал(a):

Когда же вы отучитесь, что это уже вообще ни разу не девушка
А кто же?

Гость|31.10.2017 12:03|

В этой стране девушки до пенсии, а некоторые и на ней.

Гость|31.10.2017 12:04|

Гость писал(a):

А кто же?
Женщина это, тётка, мать. Девушка это не рожавшая, сохранившая пропорции и внешний вид.

Гость|31.10.2017 12:12|

Женщина это, тётка, мать. Девушка это не рожавшая, сохранившая пропорции и внешний вид.

Ну да, сзади - пионерка, а спереди посмотришь - пенсионерка...

Гость|31.10.2017 12:17|

Гость писал(a):

Ну да, сзади - пионерка, а спереди посмотриш
А ты не разглядывай постронних, смотри на свою Клавдию Армагедоновну.

Гость|31.10.2017 12:33|

Всех мужиков сдал, редиска.

Имя: Гость
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