31.10.2017 | 11:36

Управляющий директор австралийской компании Lipstick Investigations, специализирующейся на обнаружении супружеской неверности, Дэвид Кинг перечислил основные признаки того, что мужчина изменяет женщине, сообщает Daily Mail.

Как правило, мужчина, который изменяет женщине, начинает больше следить за собой, в частности, чаще бриться, меняет гардероб и парфюмерию. Такие супруги больше времени проводят со смартфоном, на который могут приходить необычные сообщения. Как правило, доступ к смартфону посторонним лицам блокируется паролем.

«Если люди виноваты, то они могут гневаться. Мужья часто используют такой прием, чтобы выйти из дома», — отмечает Кинг. По мнению эксперта, поведение неверных супругов в этом случае трудно назвать рациональным.

Также такие мужья чаще, чем ранее, задерживаются допоздна на работе или прогулках, находя для этого различные оправдания. Эксперт отмечает, что на измену супруга могут указать интернет-активность в социальных сетях или выписки с банковских карточек.

Компания, возглавляемая Кингом, который в течение 20 лет занимается обнаружением супружеской неверности, обычно использует наблюдение или слежку, осуществляемые, в частности, при помощи скрытых камер.