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В стране и мире | Путин пожаловался на загадочный сбор биоматериала всех россиян

31.10.2017|11:31
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Некие люди собирают биологический материал российских граждан, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания директор РОИИП Игорь Борисов рассказал, что некто с помощью систем видеонаблюдения собирает образы россиян с неизвестными целями. «Но образы-то, это ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране», — ответил ему глава государства.

Путин уточнил, что материал собирается по разным этносам и в разных регионах. «Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса», — добавил он.

Как передает «Интерфакс», президент отметил, что сборщики могут делать, что хотят, а россияне должны делать то, что должны.

В июле этого года RT со ссылкой на сайт государственных закупок США писал, что одна из структур американских Военно-воздушных сил разместила тендер на закупку живых тканей россиян европеоидной расы. Отмечалось, что ведомству нужны образцы молекул РНК, которые участвуют в реализации генетической информации человека, и синовиальная жидкость, обеспечивающая подвижность суставов. В документе, с которым ознакомился RT, подчеркивалось, что заказчик не будет рассматривать образцы тканей с Украины.

Источник — lenta.ru
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Гость|31.10.2017 11:56|

Специальная утка новостей,чтобы скрыть что-то важное

Гость|31.10.2017 11:58|

"Да придет спаситель".Отличный предвыборный ход ))

Гость|31.10.2017 11:59|

Бред ру.

Гость|31.10.2017 12:09|

penzainform.ru писал(a):

Некие люди собирают биологический материал российских граждан, заявил президент России Владимир Путин
Так завуалированно о работе ассенизаторов из Средней Азии ещё никогда не говорили.

Гость|31.10.2017 12:23|

penzainform.ru писал(a):

резидент отметил, что сборщики могут делать, что хотят, а россияне должны делать то, что должны.

... там на неведомых дорожках - следы неведомых - зверей...Россия там на курьих ножках - стоит - без окон, без дверей... народ там очень сильно тужит... а Серый Волк - кому то служит...

Гость|31.10.2017 12:23|

Гость писал(a):

противно слушать.
А зачем слушаешь? Мазохистка? Или просто дурочка?

Гость|31.10.2017 12:30|

Гость писал(a):

А зачем слушаешь? Мазохистка? Или просто дурочка?
Я и не слушала, просто в новостях видела.

Гость|31.10.2017 12:46|

Гость писал(a):

Я и не слушала, просто в новостях видела.
в президентский "гарем" вступают всё новые и новые хотелки, пока и пензячкам подключиться - а вдруг?

Имя: Гость
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