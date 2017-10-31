31.10.2017 | 11:31

Некие люди собирают биологический материал российских граждан, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания директор РОИИП Игорь Борисов рассказал, что некто с помощью систем видеонаблюдения собирает образы россиян с неизвестными целями. «Но образы-то, это ладно. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране», — ответил ему глава государства.

Путин уточнил, что материал собирается по разным этносам и в разных регионах. «Вот вопрос — вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса», — добавил он.

Как передает «Интерфакс», президент отметил, что сборщики могут делать, что хотят, а россияне должны делать то, что должны.

В июле этого года RT со ссылкой на сайт государственных закупок США писал, что одна из структур американских Военно-воздушных сил разместила тендер на закупку живых тканей россиян европеоидной расы. Отмечалось, что ведомству нужны образцы молекул РНК, которые участвуют в реализации генетической информации человека, и синовиальная жидкость, обеспечивающая подвижность суставов. В документе, с которым ознакомился RT, подчеркивалось, что заказчик не будет рассматривать образцы тканей с Украины.