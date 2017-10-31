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В стране и мире | Анфиса Чехова выдвинется в президенты после 200 тысяч лайков в Instagram

31.10.2017|13:51
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Партия добрых дел предложила телеведущей Анфисе Чехововой выдвинуть кандидатуру в президенты, «чтобы отстаивать интересы народа на главных каналах российского телевидения». Текст обращения ведущая опубликовала в Instagram, добавив, что готова баллотироваться, если ее пост наберет 200 тысяч лайков.

Партия уверила Чехову в том, что она способна набрать от 20 до 30 процентов голосов избирателей. Ведущая решила проверить гипотезу через свой аккаунт. «20 процентов от миллиона — это 200 тысяч. Так вот, если этот пост наберет 200 тысяч ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в президенты от Партии добрых дел», — заключила она.

Чехова заявила, что узнала о Партии добрых дел впервые и разделяет «их желание защищать детей, женщин, природу, свободу и пенсионеров». «Но вот в политику меня никогда не тянуло. Ведь и ежу понятно, что политика дело не то что бы доброе, без ежовых рукавиц сложно удержать такую большую и своенравную страну в узде», — отметила она.

На момент публикации пост Чеховой набрал 27 тысяч лайков. Всего у телеведущей 1,1 миллиона подписчиков.

Ранее о желании выдвинуть кандидатуру на выборах президента России в 2018 году заявила журналист Екатерина Гордон. Она намерена баллотироваться как самовыдвиженец.

В предвыборную гонку вступила телеведущая Ксения Собчак. Она подчеркивает, что не борется за президентское кресло, а будет кандидатом «против всех». Собчак сформировала предвыборный штаб, который возглавил сооснователь НТВ политолог Игорь Малашенко, бывший одним из руководителей предвыборной кампании Бориса Ельцина в 1996 году. По последним данным, команду Собчак покинул политолог Алексей Ситников вместе со значительной частью сотрудников.

Источник — lenta.ru
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Гость|31.10.2017 13:57|

Цирк можно не достраивать, достаточно почитать российские новости.

Гость|31.10.2017 14:09|

Это болезнь что ли какая?

Гость|31.10.2017 14:14|

Клоунада.

Гость|31.10.2017 14:25|

силиконовые титьки или силиконовая рожа - кто победит?

Гость|31.10.2017 14:27|

выборы перестают быть томными))

Гость|31.10.2017 14:27|

Не страна ,а публичный дом,дожили.

Имя: Гость
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