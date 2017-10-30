Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|30 окт 2017|17:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+6oC
Завтра | Ливень |
  67.22  |  $  57.87
 

В стране и мире | В России изменили правила кругового движения

30.10.2017|16:35
Печать

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, меняющее правила кругового движения автомобилей, документ опубликован на сайте правительства.

Приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать дорогу.

«Сейчас схемы очень разные, они разные просто в самых разных регионах, в одном городе даже могут быть разные схемы в зависимости от того, что это за перекресток. Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которые можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными», — цитирует Медведева РИА Новости.

Новые правила подготовили в МВД. По задумке ведомства, при такой организации проезда пропускная способность дорог должна вырасти, поскольку прошлые нормы водители воспринимали двояко, что провоцировало путаницу, заторы и аварии.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|30.10.2017 16:44|

Все, у глобуса будет коллапс. Со стороны пионерской ни одна машина не въедет (

Гость|30.10.2017 16:46|

Гость писал(a):

Все, у глобуса будет коллапс. Со стороны пионерской ни одна машина не въедет (
* со стороны Бекешской

Гость|30.10.2017 16:49|

Гость писал(a):

Все, у глобуса будет коллапс.
А что делать, если местные водители не в состоянии разобраться в двух знаках?

Гость|30.10.2017 16:50|

да и Проспект Победы встанет до самолета

Гость|30.10.2017 16:54|

Гость писал(a):

А что делать, если местные водители не в состоянии разобраться в двух знаках?
В знаках разобраться не мудрено. Просто они физически не смогут въехать на Глобус со стороны Бекешской, потому что слева будет идти непрерывный поток с пр. Строителей.

Гость|30.10.2017 17:00|

penzainform.ru писал(a):

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, меняющее правила кругового движения автомобилей, документ опубликован на сайте правительства.
Пипец движению на проспекте Строителей, проспекте Победы и у Глобуса

Гость|30.10.2017 17:02|

Гость писал(a):

А что делать, если местные водители не в состоянии разобраться в двух знаках?

В знаках разобраться не мудрено. Просто они физически не смогут въехать на Глобус со стороны Бекешской, потому что слева будет идти непрерывный поток с пр. Строителей.

А справа по Суворова..

Гость|30.10.2017 17:06|

изменения уже вступили в силу?

Гость|30.10.2017 17:07|

Гость писал(a):

Гость|30.10.2017 17:06|

изменения уже вступили в силу?

Ну нет конечною с определенной даты вступят. Знаки же еще нужно поменять везде.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!