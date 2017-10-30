30.10.2017 | 16:35

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, меняющее правила кругового движения автомобилей, документ опубликован на сайте правительства.

Приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать дорогу.

«Сейчас схемы очень разные, они разные просто в самых разных регионах, в одном городе даже могут быть разные схемы в зависимости от того, что это за перекресток. Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которые можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными», — цитирует Медведева РИА Новости.

Новые правила подготовили в МВД. По задумке ведомства, при такой организации проезда пропускная способность дорог должна вырасти, поскольку прошлые нормы водители воспринимали двояко, что провоцировало путаницу, заторы и аварии.