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В стране и мире | Признавшегося в убийстве волгоградского школьника отпустили домой

30.10.2017|12:50
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Волгоградского школьника, признавшегося в причастности к гибели своего одноклассника, отпустили из-под стражи. Об этом РИА Новости рассказали в Следственном управлении СК по Волгоградской области.

«В данный момент несовершеннолетний отпущен домой, меру пресечения пока ему избирать не будут в силу его возраста, положительной характеристики и обстоятельств преступления (неумышленный характер деяния). Дальше за ним будут смотреть», — отметила старший помощник руководителя ведомства Наталия Куницкая.

Ранее 15-летний ученик признался в причастности к смерти своего одноклассника. Он рассказал, что принес в школу нож и показал его друзьям. Когда один из его товарищей взял в руки оружие, подросток, как он утверждает, случайно толкнул его, в результате чего восьмиклассник получил смертельное ножевое ранение. После этого школьник выбросил нож.

В аппарате регионального омбудсмена агентству сказали, что считают случившееся несчастным случаем. «Подросток играл с ножом, принесенным в школу, и причинил себе телесные повреждения, после чего потерял сознание», — уточнил заместитель руководителя аппарата Евгений Ковшиков.

26 октября в туалете одной из волгоградских школ было найдено тело 14-летнего подростка с ножевым ранением в области сердца. Позднее возле здания образовательного учреждения обнаружили нож со следами крови.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.10.2017 13:26|

Признался, значит осознал...

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