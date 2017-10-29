Северная Корея провела массовые тренировочные эвакуации населения, что может быть связано с подготовкой к войне. Об этом сообщает посвященный КНДР портал NK News.
По данным портала, учения прошли в небольших городах в течение последней недели по всей территории страны. Столица КНДР Пхеньян участия в учебной эвакуации не принимал.
Утверждается, что власти КНДР отрабатывали отключение света в ночное время — так называемое «затемнение». Подобная мера позволяет не привлекать внимание авиации противника, пишет портал.
В последний раз подобные учения проводились в КНДР в 2013 году, отмечает NK News.
В субботу были обнародованы данные доклада Исследовательской службы Конгресса США, в котором говорится, что в случае возобновления вооруженного конфликта на Корейском полуострове жертвами первых дней войны станут от 30 тысяч до 300 тысяч человек. Война непосредственно затронет 25 миллионов человек, живущих по обе стороны границы.
Война непосредственно затронет 25 миллионов человек, живущих по обе стороны границы.
Какой границы? СевКорея с нами тоже граничит, если чо!