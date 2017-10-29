29.10.2017 | 13:59

Отстраненный Мадридом глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон отказался признавать решение о введении прямого правления, предусматривающее отставку всех членов регионального правительства, передает в субботу, 28 октября, РИА Новости. Он добавил, что в демократическом обществе правительство назначают выборные парламенты.

Пучдемон призвал к мирному демократическому сопротивлению действиям властей Испании. Он также подчеркнул, что каталонцам следует защищать объявление о независимости, которое было принято парламентом автономной области 27 октября.

«Вчера был исторический день. Парламент Каталонии выполнил тот мандат, который он получил от граждан 27 сентября», — добавил глава женералитета. Он заявил, что решения испанских властей «идут вразрез с тем, что решили избиратели».

Каталонский парламент провозгласил независимость региона от Испании 27 октября. Решение было принято путем тайного голосования. Перед началом процедуры зал покинули депутаты от оппозиционных партий, выступающих против отделения субъекта.

За выход из состава страны проголосовали 70 депутатов, против — 10, еще 2 парламентария воздержались.

1 октября в регионе состоялся референдум о независимости. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход Каталонии из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению плебисцита, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов данного волеизъявления не признает и считает его результаты ничтожными.