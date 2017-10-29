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В стране и мире | Галкина затравили за шутку про гостиницу для бедных

29.10.2017|11:03
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Пользователи социальных сетей раскритиковали телеведущего и артиста Максима Галкина за шуточный пост о гостинице для бедных. Комментарии к записи опубликованы в аккаунте Галкина в Instagram.

Будучи на гастролях в Тюмени Галкин сфотографировался на фоне гостиницы экономкласса и оставил под снимком подпись: «Сегодня, наверное, здесь остановимся. Ребята рекомендовали».

Некоторые подписчики отреагировали резко на шутку артиста. «Сейчас не смешно. У нас вся Россия в таких останавливается», — прокомментировал один из пользователей.

«Было бы смешно, если бы не было так грустно, видимо, переборщили с юмором. Те, кто на вас подписан, большинство останавливаются в подобных отелях», — отметил другой подписчик. «У меня лично впечатление (а может, не только у меня), что вы стебетесь просто над такими отелями, ну и над теми, кто ими пользуется», — поделился своим мнением еще один юзер.

В августе Галкин высмеял открытое письмо телеведущего Андрея Малахова, адресованное сотрудникам Первого канала. Ролик был опубликован в его Instagram-аккаунте. Галкин в образе старушки, которая, судя по всему, олицетворяет целевую аудиторию Малахова, издевается над «великодушным прощанием» ведущего с вахтерами, охранниками и редакторами Первого канала. «Близок к народу, не то, что ты со своими замками», — иронизирует юморист, намекая на свой дом в подмосковной деревне Грязь.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.10.2017 11:22|

Грязь она и есть грязь.

Из грязи в князи.

Откуда вылез с тем не расстаётся.

Только внешний облик родмарафетил,а внутри та же грязь.

Выскочка!

Гость|29.10.2017 12:11|

Галкины, Малаховы, Корчевниковы, Петросяны пытаются шутить. По физиономии не видно, чтобы кто нибудь его травил, разве что Пугачева...

Гость|29.10.2017 12:14|

Максимка стебется. Панин правильно сказал гомосексуалист.

Гость|29.10.2017 12:31|

гАлкин не заслуживает упоминания в СМИ

Гость|29.10.2017 12:32|

Гость писал(a):

Галкины, Малаховы, Корчевниковы, Петросяны пытаются шутить. По физиономии не видно, чтобы кто нибудь его травил, разве что Пугачева...
Все вышеперечисленные персонажи - жыды .

Имя: Гость
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