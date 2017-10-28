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В стране и мире | Трамп пообещал обнародовать все документы об убийстве Кеннеди

28.10.2017|12:35
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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter дал обещание опубликовать все документы по делу об убийстве 35-го лидера США Джона Кеннеди.

«После серьезных консультаций с генералом Келли, ЦРУ и другими агентствами я опубликую все документы по Джону Кеннеди, за исключением тех, в которых упоминаются имена и адреса еще живых людей», — написал Трамп.

Президент США отметил, что сделает это с целью положить конец всем теориям заговора.

26 октября Трамп подписал меморандум о публикации почти трех тысяч неизвестных документов об убийстве Джона Кеннеди. При этом он подчеркнул, что будут обнародованы не все документы, объясняя это просьбой федеральных агентств и ведомств дать им время до 26 апреля 2018 года на дополнительное ознакомление с материалами.

Джон Кеннеди руководил США чуть более двух лет и был смертельно ранен во время поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. Согласно официальной версии, его убийцей был одиночка по имени Ли Харви Освальд, стрелявший в президента из снайперской винтовки с большого расстояния. Обстоятельства смерти президента до сих пор вызывают споры.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.10.2017 13:12|

Кому это надо? Ну мочканули америкоса, ну и что?

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