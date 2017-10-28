28.10.2017 | 10:23

Вышедший в прокат в четверг фильм «Матильда» собрал за два дня 69 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 27 октября, РИА Новости сообщил режиссер киноленты Алексей Учитель.

Он отметил, что сборы могли бы быть больше, если бы картину рекламировали на телевидении. «Должно было быть 100 миллионов как минимум, я так думаю», — сказал Учитель.

Также он опасается резкого снижения сборов из-за отсутствия рекламы на телевидении, которая охватывает более возрастную аудиторию.

«В первый уик-энд те, кто хотел сходить, посмотрит. Но есть еще та часть аудитории "за сорок", которую надо заманить. А заманить ее можно рекламой, это раз, и какими-то популярными передачами, где сидят актеры из фильма и рассказывают что-то интересное», — объяснил режиссер.

Фильм «Матильда» оказался в центре внимания благодаря скандалу, устроенному депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Парламентарий десятки раз обращалась в Генпрокуратуру с просьбами проверить ленту и призывала запретить ее.

В официальный прокат в России картина Алексея Учителя вышла 26 октября.