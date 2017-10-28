28.10.2017 | 13:28

22-летнего нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» (Москва) Владимира Брюквина забрали в армию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Издание отмечает, что по этой причине игрок пропустил матч регулярного чемпионата с московским «Спартаком», который завершился поражением бело-голубых со счетом 0:2. Брюквин несколько дней назад был призван в ряды вооруженных сил и сейчас находится в части. Руководство «Динамо» пыталось договориться о том, чтобы форварда отпустили, однако сделать этого не удалось.

Брюквин выступает за «Динамо» с 2014 года. В текущем сезоне на его счету 22 игры, в которых он забил восемь шайб и отдал две голевые передачи. В 2015 году он в составе молодежной сборной России стал серебряным призером чемпионата мира.

24 октября президент России Владимир Путин заявил, что в России со временем будет отменена военная служба по призыву. В настоящее время ее срок составляет один год.