Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|28 окт 2017|13:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+7oC
Завтра | Ливень |
  67.53  |  $  58.08
 

В стране и мире | Призера чемпионата мира по хоккею забрали в армию

28.10.2017|13:28
Печать

22-летнего нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» (Москва) Владимира Брюквина забрали в армию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Издание отмечает, что по этой причине игрок пропустил матч регулярного чемпионата с московским «Спартаком», который завершился поражением бело-голубых со счетом 0:2. Брюквин несколько дней назад был призван в ряды вооруженных сил и сейчас находится в части. Руководство «Динамо» пыталось договориться о том, чтобы форварда отпустили, однако сделать этого не удалось.

Брюквин выступает за «Динамо» с 2014 года. В текущем сезоне на его счету 22 игры, в которых он забил восемь шайб и отдал две голевые передачи. В 2015 году он в составе молодежной сборной России стал серебряным призером чемпионата мира.

24 октября президент России Владимир Путин заявил, что в России со временем будет отменена военная служба по призыву. В настоящее время ее срок составляет один год.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!