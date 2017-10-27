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В стране и мире | Россия потеряет три миллиона рабочих мест

27.10.2017|16:09
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В ближайшее время более трех миллионов россиян будут невостребованы на рынке труда. Об этом заявил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, передает Rambler News Service. В это число попадут бухгалтеры, юристы и административные сотрудники, а также специалисты в системе управления и учета кадров.

По его словам, ситуация, вызванная подъемом информационных технологий, будет вызовом для России, несмотря на общий дефицит кадров. «Первое — это женщины, второе — это люди в возрасте от 45 лет до 55 лет, то есть та возрастная когорта, та среда, которая очень тяжела с точки зрения новых навыков образования и новых моделей. Нам надо будет их переучить, а дать им новую профессию гораздо труднее, чем сделать это по отношению к молодым людям», — заявил Абызов.

Он добавил, что проблему нужно решать, причем не в одиночку государству.

В январе стало известно, что Сбербанк намерен уволить три тысячи сотрудников и заменить их роботами. Еще в конце 2016 года заработал робот-юрист, который сам составляет исковые заявления по физическим лицам. Кроме того, Сбербанк объявлял о сокращении 8 процентов сотрудников в результате перехода к онлайн-банкингу.

В июле 2016 года Банк России предсказал, что половина отделений банков по всему миру закроется в течение ближайших 10 лет, а их сотрудники останутся без работы из-за внедрения новых технологий. По мнению президента Сбербанка Германа Грефа, через три-пять лет традиционная банковская система радикально изменится из-за инновационных технологий.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.10.2017 16:26|

Бухгалтеры, юристы и административные сотрудники станут не востребованы, зато востребован "министр по вопросам открытого правительства" Михаил Абызов (реально есть министерство по вопросам открытого правительства???) И сколько аналогичных министерств?

Гость|27.10.2017 16:29|

А где же обещанные 20 миллионов высокотехнологичных современных рабочих мест ?

Уже даже не вспоминают...

Гость|27.10.2017 16:31|

Гость писал(a):

27.10.2017 16:26|

Бухгалтеры, юристы и административные сотрудники станут не востребованы, зато востребован "министр по вопросам открытого правительства" Михаил Абызов (реально есть министерство по вопросам открыт

А представители президента РФ по округам и их штат, байкеры, Поклонские, Шейнины, Соловьевы, Собчаки, Толстые, Милоновы?

Гость|27.10.2017 16:34|

кто не работает, тот ест. учись студент...

Имя: Гость
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