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В стране и мире | Испания решила лишить Каталонию независимости

27.10.2017|17:38
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Сенат Испании утвердил применение статьи 155 о прямом управлении Мадрида в Каталонии. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает Reuters.

Ожидается, что в ближайшее время испанский премьер-министр Мариано Рахой проведет экстренное заседание кабинета министров для того, чтобы определиться с мерами, которые будут введены в отношении Каталонии.

Ранее 27 октября каталонский парламент провозгласил независимость от Испании.

Парламент Каталонии провозгласил независимость от Испании. Об этом сообщает в пятницу, 27 октября, Reuters. Решение было принято путем тайного голосования. Перед началом процедуры зал покинули депутаты от оппозиционных партий, выступающих против отделения региона.

За выход из состава страны проголосовали 70 депутатов, против — 10, еще два парламентария воздержались.

24 октября министр образования, культуры и спорта, официальный представитель Мадрида Иньиго Мендес де Виго заявил, что испанское правительство может использовать силу для восстановления порядка в Каталонии, если жители региона будут выступать против мер по урегулированию ситуации.

Тремя днями ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой отстранил от должности главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона. Таким образом Мадрид привел в действие статью 155 Конституции Испании, которая позволяет ввести временное прямое управление автономией.

Референдум о независимости состоялся в регионе 1 октября. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход Каталонии из состава Испании. Центральная власть пыталась помешать проведению референдума, применяя в том числе силовые методы. Пострадали 893 человека. Мадрид итогов данного волеизъявления не признает и считает его результаты ничтожными.

Источник — lenta.ru
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