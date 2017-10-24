24.10.2017 | 12:30

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал нападение на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Его слова во вторник, 24 октября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы сожалеем и сочувствуем и самой Татьяне, и ее родным и близким, и всем коллективу "Эха" в связи с тем, что она подверглась нападению вот этого безумца», — сказал Песков, пожелав журналистке скорейшего выздоровления.

В то же время представитель Кремля призвал «не окрашивать вот такой трагический случай с какими-то другими субстанциями». По его словам, неправильно трактовать нападение на журналистику иначе, как атаку безумца.

«Действия безумца — они и есть действия безумца», — повторил Песков.

На уточняющий вопрос о том, могут ли материалы, затрагивающие деятельность радиостанции и персонально журналистки, провоцировать тех, кто уже настроен негативно, Песков заметил, что не стал бы сейчас «вторгаться в обсуждение».

«Но поймите, Татьяна имеет свое мировоззрение, она имеет свою точку зрения, с этой точкой зрения кто-то не согласен и, наоборот, подвергает ее встречной критике. В данном случае мы с уважением относимся и к той, и к другой точке зрения — мы не являемся участниками этой дискуссии», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр было совершено 23 октября в редакции радиостанции. 48-летний Борис Гриц прорвался в помещение, ослепив охранника из газового баллончика, и нанес журналистке удар ножом в шею. Он был задержан охранником и передан правоохранительным органам. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России («Покушение на убийство»).

Утром 24 октября сообщалось, что Фельгенгауэр пришла в сознание после операции.