Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|24 окт 2017|15:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  67.69  |  $  57.59
 

В стране и мире | Пациентов воронежской поликлиники вынудили стоять на коленях ради больничного

24.10.2017|15:10
Печать

Пациенты поликлиники №3 в Воронеже вынуждены вставать на колени перед окном выдачи больничных листов, которое расположено слишком низко. Фотографии с изображением этой сцены опубликованы в сообществе «Типичный Воронеж» во «ВКонтакте».

В комментариях в посту пользователи соцсети сообщили, что такие окна в медицинском учреждении действительно есть. Многие комментаторы отметили, что подобная ситуация унизительна.

Один из участников группы написал, что стоять на коленях у такого окна намного удобнее, особенно тем, у кого больная спина. Другой член сообщества добавил, что подобные окна также есть в воронежской поликлинике №7.

В октябре этого года посетительница одной из больниц Воронежа в течение ночи убила в палате около 20 тараканов. По словам женщины, насекомые были буквально повсюду. Ранее телеведущая Елена Летучая обнаружила тараканов в другой воронежской больнице. Региональные чиновники и медики утверждали, что насекомых якобы специально подбросили для провокации.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!