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В стране и мире | Кировские полицейские обстреляли машину с 16-летним подростком

24.10.2017|16:24
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В Кирове полицейские применили табельное оружие, чтобы остановить машину с подростком-нарушителем ПДД. Об этом во вторник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

По данным полиции, инцидент произошел в ночь на 21 октября в слободе Талица. Сотрудники дорожно-патрульной службы заметили на трассе «ВАЗ-2108», который двигался в сторону соседнего города, постоянно выезжая на встречную полосу и создавая аварийные ситуации. После того как водитель несколько раз проигнорировал требование остановиться, полицейские выстрелили по машине из табельного оружия.

«Восьмерку» с пробитым колесом задержали в селе Волково Слободского района. За рулем оказался 16-летний студент техникума. Во время стрельбы по машине он не пострадал.

«В отношении студента составлен протокол об административном правонарушении части первой статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»)», — сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МВД Сергей Баранцев.

По факту применения полицейскими оружия проводится проверка.

17 апреля подросток сел за руль чужой машины во Владивостоке, не справился с управлением и устроил восемь ДТП. Юноша разбил 11 припаркованных вдоль дороги автомобилей.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.10.2017 16:36|

И че? Всё правильно гайцы сделали.

Гость|24.10.2017 16:48|

Гость писал(a):

И че? Всё правильно гайцы сделали.
И не чё. А кто против шоль?

Имя: Гость
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