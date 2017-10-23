23.10.2017 | 13:26

Поведение главы комитета по образованию, культуре и спорту законодательного собрания Красноярского края Людмилы Магомедовой («Единая Россия»), которая посоветовала коллеге «следить за базаром», могут обсудить в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 23 октября.

«Безусловно, вопрос об этичности поведения любого депутата вне зависимости от его фракционной принадлежности заслуживает внимательного рассмотрения», — сказал спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов.

Он отметил, что эмоции депутатов при обсуждении сложных вопросов иногда перехлестывают через край, однако «досадный инцидент» не повлияет на атмосферу в парламенте. «Девятнадцатого октября было напряженное заседание сессии — выборы председателя законодательного собрания, первого заместителя, корректировка краевого бюджета и еще около 50 вопросов», — пояснил спикер.

19 октября на сессии парламента Магомедова ответила на замечание коллеги из партии «Патриоты России» Ивана Серебрякова просьбой «следить за базаром». После этого она выключила микрофон и добавила: «Достал уже, честное слово, (неразборчиво) несчастный». Видеозапись заседания было опубликовано в интернете. Некоторые пользователи соцсетей и журналисты услышали в трудноразличимой фразе нецензурное слово.

Магомедова была одним из инициаторов законопроекта о повышении заработной платы местным парламентариям со 100 до 200 тысяч рублей. Документ был принят летом, а затем отменен после широкой огласки в СМИ.