22.10.2017 | 14:04

Репродукцию картины «Мона Лиза» Леонардо Да Винчи, на которой французский художник Марсель Дюшан карандашом пририсовал бороду и усы, продали на торгах в Париже. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Лот ушел за 631,5 тысячи евро. Эстимейт картины составлял 400-600 тысяч евро.

Дюшан создал «усатую Джоконду» в 1964 году. Картина называется L.H.O.O.Q.

Торги прошли 21 октября. На аукционе выставлялась коллекция доктора Артура Брандта из 110 произведений, в большинстве относящихся к дадаизму и сюрреализму. Общая выручка составила более 3,9 миллиона евро.

Ранее в октябре стало известно, что последнюю картину Леонардо да Винчи, которая находилась в частной собственности, — «Спасителя мира» — выставят на торги с начальной стоимостью в 100 миллионов долларов.

Марсель Дюшан (1887 — 1968) — французский и американский художник, теоретик искусства, стоявший у истоков дадаизма и сюрреализма. Кроме того, хорошо играл в шахматы. Дюшан известен по реди-мейду «Фонтан», представляющему собой обычный писсуар. Произведение признано одним из величайших в искусстве XX века.