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В стране и мире | Трамп заявил о готовности рассекретить документы об убийстве Кеннеди

22.10.2017|10:08
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Президент США Дональд Трамп согласен снять гриф секретности с документов из Национального архива, связанных с расследованием убийства 35-го главы государства Джона Кеннеди. Об этом он написал на своей странице в Twitter в субботу, 21 октября.

«При условии получения дальнейшей информации я как президент позволю раскрыть столь долгое время заблокированные и засекреченные документы по Джону Фицджеральду Кеннеди», — указал Трамп.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники в администрации президента сообщило, что он может заблокировать предстоящую публикацию. По его информации, на главу государства оказывает давление Центральное разведывательное управление, а в Белом доме опасаются, что обнародование данных может нанести ущерб национальной безопасности.

26 октября Национальный архив США должен опубликовать около 3,1 тысячи секретных документов, и приблизительно 30 тысяч бумаг, которые ранее обнародовались лишь частично. Гриф секретности сроком на 25 лет был установлен на все документы, содержащие информацию о покушении на Кеннеди, по указу президента Джорджа Буша-старшего в 1992 году.

Джон Кеннеди руководил США чуть более двух лет и был смертельно ранен во время поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. Согласно официальной версии, его убийцей был одиночка по имени Ли Харви Освальд, стрелявший в президента из снайперской винтовки с большого расстояния. Обстоятельства смерти президента до сих пор вызывают споры.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.10.2017 10:21|

Давно пора рассекретить. А то много в этом деле непоняток. Может его и не Оскар убил. А если он то кто сделал так что ему так легко и просто удалось задуманное?

Имя: Гость
Комментарий:

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