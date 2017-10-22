22.10.2017 | 10:40

Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду «Локомотив-2008», столкнулся с двумя автомобилями в Ярославской области. Об этом сообщает агенство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В свою очередь, Управление МВД по Ярославской области сообщает, что, по предварительной информации, водитель автобуса Neoplan врезался сначала в движущийся спереди микроавтобус, после чего столкнулся с грузовиком.

В автобусе находились 28 человек, из них 21 ребенок, пассажиры не пострадали. Водителю потребовалась медицинская помощь, она была оказана на месте ДТП.

Уточняется, что инцидент произошел на 187 километре федеральной автодороги «Холмогоры».