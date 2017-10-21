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В стране и мире | Задержано руководство петербургского отделения Росмолодежи

21.10.2017|13:16
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В Санкт-Петербурге задержаны глава и финансовый директор регионального отделения Российского союза молодежи. Об этом в субботу, 21 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Председателя отделения Дмитрия Лядова и финансового директора Марину Дементьеву подозревают в двух эпизодах покушения на мошенничество в крупном размере, отметил собеседник агентства. По местам их жительства и работы проведены восемь обысков, добавил он.

В сентябре прошлого года комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга заключил договор с местным отделением Росмолодежи о предоставлении субсидии на 545 тысяч рублей. Средства выделялись на возмещение затрат проекта «Кадровая школа актива молодежных общественных организаций в Санкт-Петербурге», рассказал источник агентства.

В комитет были представлены подложные документы, якобы подтверждающие выполнение условий договора и обосновывающие предоставление субсидии.

Возбуждены два уголовных дела, подозреваемые задержаны на двое суток до избрания им меры пресечения.

9 октября бывший замминистра культуры Григорий Пирумов признан виновным в мошенничестве по «делу реставраторов», приговорен к полутора годам лишения свободы и освобожден в зале суда как отбывший наказание за время нахождения в СИЗО.

Источник — lenta.ru
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Гость|21.10.2017 13:21|

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