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В стране и мире | Венская полиция взяла штурмом магазин игрушек из-за девушки в костюме ниндзя

21.10.2017|11:08
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В Вене полицейские взяли штурмом магазин детских игрушек, чтобы проверить личность промоутера в костюме ниндзя. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

В Австрии в октябре в силу вступил закон, запрещающий ношение одежды, закрывающей лицо, включая паранджу, бурку и никаб.

Очевидцы сразу же сообщили о промоутере с закрытым лицом в полицию. Стражи порядка прибыли на место и ворвались в магазин Lego, заставив снять маску с раздатчика листовок. Оказалось, что это девушка.

Позже в полиции уточнили, что сокрытие лица было связано с профессиональной необходимостью, поэтому нарушения закона не было.

10 октября к штрафу был приговорен промоутер, в костюме акулы рекламировавший сеть компьютерных магазинов. Полицейские несколько раз потребовали у него снять маску, однако он отказался подчиниться. После этого мужчину привлекли к ответственности.

Запрет на закрывающую лицо одежду был одним из пунктов нового закона об интеграции мигрантов. Согласно ему с 1 октября в Австрии нельзя носить паранджи, бурки и никабы, а также маскарадные и медицинские маски. Нарушителей штрафуют на 150 евро.

Источник — lenta.ru
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Гость|21.10.2017 11:59|

penzainform.ru писал(a):

а также маскарадные и медицинские маски
Ну а это тут при чём?! Из крайности в крайность.

Имя: Гость
Комментарий:

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