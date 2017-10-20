20.10.2017 | 15:26

Окрестности села Рыркайпий, расположенного в Иультинском районе Чукотского автономного округа, уже несколько дней оккупированы стаей из 20 белых медведей. Местные жители боятся выходить из домов, сообщает The Siberian Times.

Ранее недалеко от населенного пункта тысячи моржей устроили лежбище на мысе Кожевникова. Несколько дней назад более ста животных, напуганные хищником, в панике спрыгнули с утеса и разбились. В результате на это место вышли белые медведи, находившиеся в поисках пищи.

В настоящее время населения села — это около 600 человек — оказалось под угрозой нападения медведя. Так, 16 октября зверь уже пытался пробраться в жилой дом через окно.

Руководитель проекта «Медвежий патруль» Виктор Никифоров рассказал изданию, что для защиты от зверей селяне организовали патрули, чтобы отгонять приближающихся к жилым зданиям животных.

В середине октября на один из заводов в Тюменской области пробрались медведица с медвежонком. После неудачной попытки выгнать животных в лес специалистам пришлось убить взрослую особь, а медвежонка — отловить. Участившиеся в последнее время визиты медведей в города экологи объясняют голодным годом.