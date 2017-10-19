19.10.2017 | 14:30

Служебная собака по кличке Лулу из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США уволена со службы из-за потери интереса к своей работе. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Нашим тренерам розыскной службы необходимо, чтобы собаки любили то, что они делают. Иногда они дают понять, что служба по поиску взрывных устройств не для них», — говорится в заявлении.

В ЦРУ отметили, что через несколько недель после начала тренировок Лулу стала показывать, что ее не интересует поиск взрывчатки.

«Как и у большинства людей, у всех собак бывают хорошие и плохие дни (...) Собака может быть ленивой (...) Или же просто не проявлять интереса к тому, чему ее в данный момент учат», — сообщили в ведомстве, добавив, в случае с Лулу это не временное явление, она просто не предназначена для этой работы.

Собака потеряла интерес к поиску взрывных устройств, кинологи не смогли мотивировать ее ни лакомствами, ни играми.

Обычно в подобных случаях кинолог, работающий с животным, забирает его домой. В ЦРУ сообщили, что то же самое произошло и с Лулу. «В настоящее время она играет с детьми своего хозяина, бегает за кроликами и белками на заднем дворе (...) Мы будем скучать по Лулу, но все же это правильное решение. Мы желаем ей всего самого доброго в ее новой жизни», — добавили в ведомстве.