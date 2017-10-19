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В стране и мире | Собчак пойдет в президенты России

19.10.2017|10:42
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Телеведущая Ксения Собчак объявила о решении участвовать в выборах президента России, которые пройдут в марте 2018 года. Об этом она сообщила в письме для газеты «Ведомости».

«Я Ксения Собчак, мне 35 лет, всю свою жизнь я живу и работаю в России, и мне не все равно, какой станет моя страна. Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям», — написала она.

По мнению Собчак, ее выдвижение может стать полезным и для оппозиции, и для всего общества.

Она также раскритиковала идею бойкота выборов, сравнив себя с графой «против всех». «Я против революции. Но я — хороший посредник и организатор», — заверила телеведущая.

В сентябре «Ведомости» писали, что в администрации президента подумывают о том, чтобы выставить женщину в качестве «спарринг-партнера главного кандидата в президенты». Идеальным кандидатом близкие к администрации источники называли Собчак. Позднее ряд СМИ, в том числе «Русская служба Би-би-си», сообщил, что она уже подыскивает руководителя предвыборного штаба, но пока без особых успехов.

Выборы президента России должны состояться 18 марта следующего года. Глава государства будет избран на шестилетний срок. Действующий президент Владимир Путин имеет право баллотироваться, но пока не объявлял о таком намерении.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.10.2017 10:51|

Не смеши мои подковы

Гость|19.10.2017 10:55|

Всероссийская лошадушка совсем с ума сбрендила...

Гость|19.10.2017 10:59|

Проэкт "Наш дом Россия"-2!

Гость|19.10.2017 10:59|

5.11.её день рождения.

Гость|19.10.2017 11:10|

А выборы точно в марте? Не 1-го апреля?

Гость|19.10.2017 11:20|

История повторяется. Калигула привел в Сенат коня, а в России в выборах будет участвовать Ксюшадь

Гость|19.10.2017 11:32|

Надо валить из этого цирка.

Гость|19.10.2017 11:35|

"На самом деле это неплохое решение — выдвижение Собчак, если она благополучно соберет подписи. Это привлечет больше внимания к выборам, потому что из новых фигур, которые могут реально зарегистрироваться, на сегодняшний момент она самая яркая. И у нее в принципе есть группа поддержки. Теоретически она может набрать более трех процентов, что само по себе высокий показатель. Если наберет десять процентов — это вообще будет для нее отлично",

Больше всех недоволен выдвижением Собчак Навальный.

Имя: Гость
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