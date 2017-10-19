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В стране и мире | Предприятие в Коми оштрафуют за взятку чиновнику халатом и тюбетейкой

19.10.2017|14:45
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Подарившее узбекский халат и тюбетейку начальнику отдела Ростехнадзора города Ухта в Коми предприятие выплатит миллион рублей административного штрафа. Об этом говорится на сайте республиканской прокуратуры в четверг, 19 октября.

Суд признал компанию «Эриэлл НефтегазСервис» виновной в незаконном вознаграждении чиновника (статья 19.28 КоАП), подписавшего для нее акт приемки новой буровой установки в Сосногорском районе без надлежащей проверки в апреле 2016 года.

Стоимость подаренных вещей оценили в 13 тысяч рублей

Самого чиновника, как отмечают в надзорном ведомстве, привлекают к уголовной ответственности за «взяточничество и совершение других коррупционных преступлений».

За взятку тому же начальнику отдела в январе на миллион рублей оштрафовали компанию «ГазЭнергоСервис-Ухта».

27 сентября сообщалось о задержании 61-летнего жителя Великого Новгорода, который пытался заплатить взятку в размере 455 тысяч рублей за прекращение уголовного дела о получении взятки его знакомым.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.10.2017 15:03|

"Дарить" нужно не тюбитейки и халаты, тогда не оштрафуют.

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