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В стране и мире | Эксперты признали «пьяного» мальчика из Балашихи трезвым

19.10.2017|10:52
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В крови погибшего в Балашихе 6-летнего мальчика, прозванного в СМИ «пьяным», не было следов алкоголя. Об этом в среду, 18 октября, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

После передачи резонансного уголовного дела в Главное следственное управление СКР тело мальчика было направлено на комплексную судебную экспертизу c участием 18 специалистов из ведущих научных, образовательных и экспертных учреждений Министерства здравоохранения и Министерства обороны России. Согласно ее результатам, на момент аварии ребенок был абсолютно трезв, а обнаруженный при химическом исследовании крови этиловый спирт возник посмертно.

По версии следствия, ошибка произошла по вине врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова. Именно он проводил экспертизу тела мальчика, сбитого в апреле в Балашихе, и выявил следы алкоголя. В отношении Клейменова возбудили дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

«Обвиняемый произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле», — объяснила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, с учетом своего опыта Клейменов должен был понимать, что «подобная концентрация алкоголя в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы». Но вместо того, чтобы провести биохимическое исследование образца, он передал ошибочные данные в СМИ.

Резонансное ДТП произошло 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на своем автомобиле насмерть сбила ребенка, гулявшего во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино в Балашихе. Впоследствии Алисовой было предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Источник — lenta.ru
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Гость|19.10.2017 11:10|

Да не там не эксперт один замешкн. Алиса в стране чудес.

Гость|19.10.2017 11:27|

за это время естественно протрезвел, с апреля мусолили.. жесть. Как минимум кто-то должен лишиться должностей или проще все замять и баста. Бабу то хорошо этим подставили, теперь очень "популярна" на матюки.

Гость|19.10.2017 11:33|

Эксперта линчевать!! Или влить в него ведро спирта и пусть попробует на велосипеде по двору покататься!!!! Дебил!! Он должен как минимум у отца ребенка на коленях вымаливать прощения за вылитую на их семью грязь!

Имя: Гость
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