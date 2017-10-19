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В стране и мире | Данила Багров из «Брата» признан национальным супергероем России

19.10.2017|15:32
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Данила Багров, главный персонаж дилогии Алексея Балабанова «Брат», признан национальным супергероем России по результатам онлайн-голосования выставки средств безопасности «Интерполитех». Об этом сообщается на странице мероприятия во «ВКонтакте» в четверг, 19 октября.

За киногероя проголосовали 45 процентов респондентов. На втором месте оказался Илья Муромец с 13 процентами голосов. Третью строчку занял Глеб Жеглов, главный персонаж советского пятисерийного фильма «Место встречи изменить нельзя». Его выбрали 11 процентов респондентов.

Фильм «Брат» вышел в 1997 году. Он посвящен жизни ветерана Первой чеченской войны Данилы Багрова, который приезжает к брату в Санкт-Петербург и оказывается втянут в бандитскую жизнь города. Ленту «Брат 2» Балабанов выпустил в 2000 году. Действие сиквела переносится в США. Роль Багрова исполнил актер Сергей Бодров-младший.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.10.2017 16:02|

На втором месте оказался Илья Муромец с 13 процентами голосов.

- А Алёша Попович на каком?

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