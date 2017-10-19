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В стране и мире | Бывший губернатор Новосибирской области признан виновным в превышении полномочий

19.10.2017|10:43
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Центральный районный суд Новосибирска признал бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко виновным в превышении полномочий. Об этом сообщает репортер агентства РИА Новости, присутствующий на оглашении приговора.

«Юрченко Василий Алексеевич совершил умышленное преступление», — сказала судья Алла Веселых.

Обвинение ранее попросило суд назначить Юрченко наказание в виде четырех лет колонии. Адвокаты и сам обвиняемый настаивали на невиновности в связи с отсутствием состава преступления и требовали оправдательного приговора.

В последнем слове бывший губернатор назвал дело в отношении него сфальсифицированным и основанном на предположениях и домыслах.

В ноябре 2015 года в Новосибирске было передано в суд дело в отношении бывшего губернатора области Василия Юрченко, обвиняемого в превышении полномочий. В марте 2014 года президент России Владимир Путин отправил Юрченко в отставку в связи с утратой доверия.

Источник — lenta.ru
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