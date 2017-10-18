18.10.2017 | 14:58

Адвокат из Краснодарского края Алексей Аванесян рассказал на своей странице в Facebook о первом в стране уголовном деле о возбуждении ненависти к социальной группе «атеисты» (часть 1 статьи 282 УК РФ), фигурантом которого стал его подзащитный Максим Дроздов.

По словам защитника, поводом послужил пост его клиента во «ВКонтакте» — стихотворение, в котором есть строчка о мерзких безбожниках и возвращении инквизиции.

Аванесян пообещал выложить текст постановления о возбуждении уголовного дела в четверг, 19 октября, после допроса его подзащитного.

«Как стишок про мифическую деревню, где возмущенная общественность сжигает учительницу, отрицающую Бога, можно расценивать как оскорбление атеистов и призыв сжигать их?» — прокомментировал пост адвоката Максим Дроздов, подозреваемый по делу.

В мае Кремль отказался комментировать вопрос журналиста Владимира Познера о том, законно ли в России заявлять о своих атеистических убеждениях после суда над блогером Русланом Соколовским. В приговоре по его делу, по данным СМИ, говорилось, что подсудимый оскорбил чувства верующих отрицанием существования Бога.