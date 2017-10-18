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В стране и мире | Последствия каталонского кризиса оценили в 12 миллиардов евро

18.10.2017|16:36
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Последствия каталонского кризиса могут обойтись Испании в 12 миллиардов евро в 2018 году. Об этом в среду, 18 октября, пишет газета El Pais со ссылкой на прогнозы фискальных органов страны.

По их данным, ВВП Испании в будущем году может сократиться на 0,4-1,2 процентного пункта, или от 4 миллиардов до 12 миллиардов евро в зависимости от долговременности кризиса.

Каталония производит около 20 процентов ВВП Испании, поэтому все, что происходит в регионе, оказывает существенное влияние на королевство.

Ранее прогнозировалось, что экономика Испании в 2018 году увеличится на 2,7 процента. Однако из-за наступившего политического кризиса очень сложно делать макроэкономические прогнозы, заключает издание.

1 октября в Каталонии состоялся плебисцит о независимости. Более 90 процентов проголосовавших высказались за выход региона из состава Испании. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. Власти королевства предоставили руководству автономии срок до 10:00 по местному времени 19 октября, чтобы ответить на запрос, была ли провозглашена независимость.

Источник — lenta.ru
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