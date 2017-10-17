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В стране и мире | В памятнике букварю в Ставрополье нашли грамматическую ошибку

17.10.2017|16:46
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В городе Буденновск Ставропольского края установили памятник букварю с цитатой, в которой обнаружили грамматическую ошибку. Об этом сообщает портал NewsTracker.

Авторы скульптуры написали на табличке высказывание древнеримского писателя Петрония Арбитра: «Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя». В цитате вместо частицы «ни» поставили «не».

Замглавы администрации города Марина Буримова пообещала исправить ошибку в ближайшее время. «Мы с вами прекрасно понимаем, что на таких памятниках ошибок не должно быть. Чему же мы учим детей?» — отметила она.

В сентябре в Москве был открыт памятник оружейнику Михаилу Калашникову. На барельефе монумента обнаружили изображение чертежа немецкой винтовки StG 44. Автор работы Салават Щербаков заявил, что оно попало в композицию по ошибке.

Источник — lenta.ru
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