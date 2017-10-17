17.10.2017 | 10:23

Ежемесячный доход украинского политолога Вячеслава Ковтуна и американского журналиста Майкла Бома, участников политических ток-шоу на российских телеканалах, может достигать одного миллиона рублей. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает kp.ru.

«Часть экспертов ходит туда бесплатно, а часть — за деньги. Для кого-то это работа. Украинцы не приходят без оплаты», — рассказал источник издания.

Он отметил, что Ковтун является «самым дорогим» гостем эфиров. «Его месячный заработок со всех шоу и каналов — от 500 до 700 тысяч рублей. Иногда до миллиона в месяц», — сообщил источник.

«Примерно столько же получает Майкл Бом. У американца вообще есть эксклюзивный контракт и ставка. Он обязан посещать определенное число эфиров», — отметил собеседник kp.ru.

Польский политолог Якуб Корейба, в свою очередь, получает меньше 500 тысяч рублей в месяц. «Его проблема в том, что он недостаточно часто бывает в Москве. Все официально — оформляют договор, платят налоги», — рассказал источник.

«Политолог уровня Дмитрия Суворова обходится от 10 до 15 тысяч за эфир. Более раскрученным платят до 30 тысяч рублей», — добавил собеседник kp.ru.

14 октября сообщалось, что ведущий ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин в ходе передачи набросился на гостя программы, американского журналиста Майкла Бома.

16 апреля Вячеслав Ковтун в ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» попытался перебить другого украинского эксперта Дениса Денисова, рассказывавшего о требованиях жителей Донбасса к Киеву весной 2014 года. Денисов в ответ на выпады посоветовал ему следить за новостями и завершил спор фразой: «Кроме как орать, больше ты ничего не умеешь, лысое чмо».

В мае 2016-го в эфире программы «Процесс» на телеканале «Звезда» Ковтун получил по лицу от украинского телеведущего Юрия Кота, а в октябре его побили в гримерке во время перерыва в передаче «Время покажет» на Первом канале. Ударившим Ковтуна человеком оказался Александр Бородай, первый председатель Совета министров самопровозглашенной ДНР.