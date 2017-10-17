Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|17 окт 2017|11:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+12oC
Завтра | Дождь |
  67.30  |  $  57.09
 

В стране и мире | Раскрыты гонорары иностранных «мальчиков для битья» на российских ток-шоу

17.10.2017|10:23
Печать

Ежемесячный доход украинского политолога Вячеслава Ковтуна и американского журналиста Майкла Бома, участников политических ток-шоу на российских телеканалах, может достигать одного миллиона рублей. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает kp.ru.

«Часть экспертов ходит туда бесплатно, а часть — за деньги. Для кого-то это работа. Украинцы не приходят без оплаты», — рассказал источник издания.

Он отметил, что Ковтун является «самым дорогим» гостем эфиров. «Его месячный заработок со всех шоу и каналов — от 500 до 700 тысяч рублей. Иногда до миллиона в месяц», — сообщил источник.

«Примерно столько же получает Майкл Бом. У американца вообще есть эксклюзивный контракт и ставка. Он обязан посещать определенное число эфиров», — отметил собеседник kp.ru.

Польский политолог Якуб Корейба, в свою очередь, получает меньше 500 тысяч рублей в месяц. «Его проблема в том, что он недостаточно часто бывает в Москве. Все официально — оформляют договор, платят налоги», — рассказал источник.

«Политолог уровня Дмитрия Суворова обходится от 10 до 15 тысяч за эфир. Более раскрученным платят до 30 тысяч рублей», — добавил собеседник kp.ru.

14 октября сообщалось, что ведущий ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин в ходе передачи набросился на гостя программы, американского журналиста Майкла Бома.

16 апреля Вячеслав Ковтун в ходе программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» попытался перебить другого украинского эксперта Дениса Денисова, рассказывавшего о требованиях жителей Донбасса к Киеву весной 2014 года. Денисов в ответ на выпады посоветовал ему следить за новостями и завершил спор фразой: «Кроме как орать, больше ты ничего не умеешь, лысое чмо».

В мае 2016-го в эфире программы «Процесс» на телеканале «Звезда» Ковтун получил по лицу от украинского телеведущего Юрия Кота, а в октябре его побили в гримерке во время перерыва в передаче «Время покажет» на Первом канале. Ударившим Ковтуна человеком оказался Александр Бородай, первый председатель Совета министров самопровозглашенной ДНР.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|17.10.2017 10:57|

Давно уже понятно что это клоунада.пара уже прикратить народ дурить.и сорить.они бабло получают а мы страдаем

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!