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В стране и мире | Претендентов на пост президента России проверят на экстремизм и судимости

17.10.2017|10:15
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МВД предлагают наделить полномочиями по проверке кандидатов на пост главы государства на наличие у них российского гражданства, судимостей и экстремизм. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов президента РФ». Документ, подготовленный Минюстом, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Полиция будет проверять претендентов по запросам избиркомов и уведомлять их в случае обнаружения у них гражданства иностранного государства либо вида на жительство за рубежом; судимостях: сроках и видах наказания, дате снятия или погашения; о причастности к преступлениям экстремистской направленности или к административной ответственности по статьям 20.3 КоАП РФ («Публичное демонстрирование нацистской символики») и 20.29 КоАП РФ («Производство и распространение экстремистских материалов»).

За агитацией кандидатов и ее финансированием также поручено следить МВД, Минюсту, ФСБ, Росгвардии и Роскомнадзору. А налоговая служба будет контролировать источники добровольных пожертвований в избирательные фонды претендентов.

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией, глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

Источник — lenta.ru
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Гость|17.10.2017 10:36|

penzainform.ru писал(a):

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией
В России конституция нелегитимна ,все об этом знают,а власти это подтверждают своими действиями (точнее бездействием)и решениями

Гость|17.10.2017 10:41|

Я так понял что это относится к одному кандидату - Навальному...

Гость|17.10.2017 10:46|

Гость писал(a):

Я так понял что это относится к одному кандидату - Навальному...
Однозначно

Гость|17.10.2017 10:48|

Можно и не проверять он как ковбой не уловимый, потому что на хрен ни кому не нужен.

Гость|17.10.2017 10:49|

penzainform.ru писал(a):

по проверке кандидатов на пост главы государства на наличие у них российского гражданства,
...? в смысле - хотя бы одно - российское?

Гость|17.10.2017 10:54|

Гость писал(a):

Я так понял что это относится к одному кандидату - Навальному...
ты правильно понял, это посмешище допускать до выборов не нужно. Враг государства

Имя: Гость
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