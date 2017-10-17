17.10.2017 | 16:44

В Знаменском районе Омской области 19-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве 26-летней девушки. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает региональное управление МВД.

С заявлением о пропаже девушки в полицию 21 августа обратилась ее мать: к тому времени потерпевшая в течение пяти дней не приходила домой, а ее телефон был отключен.

«Предварительно установлено, что житель деревни Киселево в ходе конфликта, возникшего во время совместного распития спиртных напитков, причинил потерпевшей телесные повреждения, от которых она скончалась. Тело он спрятал в болотистой местности в четырех километрах от деревни и замаскировал его землей», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Задержанный помещен в СИЗО.

Как отмечает региональное издание Om1.ru, молодой человек сдался в полицию сам — его замучила совесть. Убитая девушка стала ему не только сниться, но и повсюду чудиться.